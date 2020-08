Así será el regreso de Kathy Salosny a la televisión: ayudará a las pymes en medio de la pandemia

La animadora Kathy Salosny anunció su regreso a la televisión, de la mano de Telecanal, donde tendrá un programa enfocado en ayudar a los emprendimientos nacionales.

El espacio tendrá por nombre “Pymes con sentido”, y será parte del programa de entrevistas en el programa “Mercado mayorista TV”, conducido por Rodrigo Cabezas.

“A partir de los videos en vivo que he hecho en mi Instagram, donde me he acercado a las pymes, se le ocurrió a Rodrigo Cabezas, conductor de Mercado Mayorista TV en Telecanal, tener una sección donde yo entrevisto a emprendedores o personas que necesitan reactivar sus empresas en medio de la pandemia, porque la cosa está complicada”, detalló la animadora.

Para ella, “es una manera de ayudar. Son pequeñas entrevistas donde hablamos de las historias de las familias, personas y proyectos que tiene al servicio de la gente”, comentó.