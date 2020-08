Fernanda Ramírez reveló el pasatiempo que la ayudó a superar su quiebre amoroso y separación

La actriz nacional Fernanda Ramírez se encuentra hoy dedicada a un emprendimiento de plantas y jardinería, lo cual la tiene bastante feliz según evidencia en las redes sociales.

En este proyecto trabaja junto a su pareja Juan José Ramdohr, su cuñada y la pareja de esta, proyecto al que la actriz llegó por un singular motivo.

La intérprete de 29 años llegó al mundo de las plantas tras su separación con el padre de su hijo, el actor Francisco Dañobeitía, práctica que inició como un pasatiempo y especie de terapia para enfrentar su separación, lo cual hoy tomó forma y se transformó en una fuente de trabajo.

“Hace dos años me separé y caí en una depresión. Aparte de hacer una terapia convencional, comencé a cuidar plantas a modo de terapia paralela. Me empezó a gustar el tiempo y el cuidado que les dedicaba, el ritual de regalarlas y cortarles las partes muertas. Comencé a conocerlas y cultivarlas más y más. Como mis amigos me veían que estaban lindas me pedían que les vendiera y así partió la idea“, detalló la actriz a LUN.

Por otro lado Ramírez señaló que no siempre tuvo “suerte” con las plantas, pues “cuando me quedaba a cargo de una, por alguna razón, terminaba muriendo”, narró.

Aquí puedes ver parte de su emprendimiento: