La dura respuesta de Karol Lucero a seguidor que lo criticó por su relación de pareja: "Ser pobre no es tu culpa..."

El expanelista de “Mucho Gusto” Karol Lucero ha pasado todo este tiempo de cuarentena en compañía de su polola Fran Virgilio, lo cual ha enseñado casi a diario a través de las redes sociales, compartiendo amorosos mensajes.

Así, este lunes escribió “sobredosis de amor” en una imagen donde su pareja aparece besándolo en la mejilla.

No obstante, esta postal recibió algunas críticas, y hubo un mensaje que no pasó inadvertido por Karol Lucero: “¿Y cuando se termine el dinero seguirá contigo o no? Ahí te la dejo“, le escribió un internauta.

Esto fue replicado por el comunicador: “Por lo menos aprende a escribir. Si tu eres un mediocre que piensas que alguna mujer se fija en alguien por lo económico o material, ya es tu problema, quizás no actúas por los sentimientos; ser pobre no es tu culpa, pero ser un pobre Wn sí. Saludos“, cerró el influencer.

Aquí puedes ver la imagen y los comentarios: