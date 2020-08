Medios estadounidenses revelan que Sean Penn se casó en secreto con su novia 31 años menor

La prensa rosa estadounidense sorprendió al mundo del espectáculo cuando este lunes reveló que la semana pasada Sean Penn (59) se casó con Leila George (28), su novia 31 años menor. Los medios que dieron la información dan como fuente principal a una amiga de la pareja.

“Estamos tan felices por que @leilageorge #seanpenn se casaron. Los amamos”, escribió Irena Medavoy en una publicación en redes sociales el viernes. Según publica People, por ejemplo, la publicación fue acompañada por una serie de fotografías, entre ellas una del anillo de compromiso de la señora de Penn y otra de un par de anillos de oro a juego usados por la pareja.

“Están destinados a estar juntos, Dios los bendiga a los dos”, agregó Medavoy. Esta es la tercera esposa del actor tras Robin Wright (1996-2010) y Madonna (1985-1989). Rosanna Arquette y Josh Brolin se unieron a las felicitaciones para la feliz pareja.

La relación entre el intérprete y Leila George comenzó en 2016 tras la separación del actor y Charlize Theron. La pareja se conoció al grabar para el audiolibro de Penn “Bob Honey Who Just Do Stuff”. George es hija del actor y productor Vincent D’Onofrio y su madre es la también actriz Greta Scacchi.