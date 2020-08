“No te acostumbres a nadie”: Marité Matus reflexionó sobre la soltería con aplaudida foto en bikini

La expareja de Arturo Vidal, Marité Matus, se encuentra disfrutando su soltería, mientras que el futbolista se ha mostrado feliz en compañía de su pareja Sonia Isaza.

Aún así, el corazón de Matus no se ha encontrado en soledad absoluta, pues mantuvo una relación de tres meses con el comunicador Daniel Valenzuela. No obstante, ahora volvió a estar sola, lo que dejó en claro en una publicación de Instagram.

Sobre una embarcación, en bikini y una copa en la mano, Marité posó y compartió un mensaje sobre la soltería: “No te acostumbres a nadie! La gente va y viene, no te ates, no prometas, no te quedes.. Hazte un favor y aprende a estar SOLA!!!!. Salud!! chin chin!!“, redactó en la publicación.

Sus seguidores, por su parte, aprobaron este mensaje y señalaron que estar en soltería es lo mejor.

Aquí puedes ver la publicación: