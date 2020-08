Vivi Rodrigues se refirió a su matrimonio con profunda reflexión: “Casarse no es vivir una vida perfecta”

La bailarina de Axe Vivi Rodrigues decidió hacer una pausa en compartir los momentos maravillosos de su día a día para entregar un profundo consejo a sus seguidoras.

En esta oportunidad la brasilera se refirió a su vida de casada, donde quiso explicar que no todo es tan alegre y feliz como parece ser, lo cual viene a raíz de que sus seguidoras señalan que su vida parece como de cuento de hadas.

En esta oportunidad publicó una fotografía junto a su marido, Carlos Mariano, a quien conoció por internet y con quien terminó casándose tras haberlo conocido en un viaje que la ex Porto Seguro hizo a Brasil.

“La verdad es que con Carlos somos una pareja normal… Tenemos momentos maravillosos y tenemos conflictos que resolver cómo todo el mundo. Tenemos cosas que amamos el uno del otro y cosas que no nos son muy gratas, pero que aprendemos y seguimos aprendendo a aceptar, a respetar y quizás ayudar al otro a mejorar. Eso es casarse!!! No es vivir una vida perfecta“, partió señalando.

Luego continuó: “Es decidir construir una vida con otra persona que no es tu, que no piensa exactamente cómo tu y que no actúa exactamente como tu. Hay que haber un interés mutuo de buscar un equilibrio. De uno ceder un poco y el otro un otro poco. Hay que adquirir sabiduría y eliminar el egoísmo. Con amor todo eso se puede!!!”

Aquí puedes ver su publicación: