Álvaro Rudolphy fue uno de los afectados por el Covid-19: se contagió él y su familia

El actor Álvaro Rudolphy confesó que fue uno de los afectados por la pandemia de Covid-19. El intérprete reveló que se contagió de la enfermedad y también su familia.

En conversación con Carolina Honorato en su programa online, el actor explicó lo que vivió junto a su esposa, la periodista Catalina Comandari y sus dos hijos, de 7 y 9 años.

“Lo que pasa es que a nosotros nos tocó más intenso, hubo un par de días bien fatales y ha durado harto, cuesta mucho salir, te vuelve, es cíclico, pero ya bien”, aseguró, dando a entender que ya se habían recuperado.

“Hubo un par de días que me asusté“, reconoció Álvaro, aunque indicó que no recurrió a la ayuda de manera inmediata, ya que se asustó por lo que le podría pasar.

“(A que) te digan ‘ya’ y te metan el tubo… No. Entonces como que uno dice ‘aguanto, aguanto, no quiero ir’. Porque estar de guata en coma entubado debe ser… bueno, te das cuenta”, detalló.

Además, reveló que una de las peores partes de tener la enfermedad “es la sensación de incertidumbre, no se saber qué es. No hay tratamiento además, vas a la clínica y te dicen ‘tienes Covid’, tú dices ‘¿qué hago?’, ‘tome Paracetamol si le duele mucho la cabeza’. ‘Y sí, me duele mucho la cabeza’”.

Sobre cómo lo vivieron sus hijos, explicó que ellos no tuvieron síntomas tan fuertes, solo “fiebre unos días y nada más”.