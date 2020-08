Antonella Ríos celebró la semana de la lactancia materna con íntima fotografía junto a su hijo

View this post on Instagram

Quiero celebrar la semana de la lactancia materna 🍼 Corría el año 2007 y mi primera experiencia como mamá me demostraba que dar “pechuga “ era algo que debía hacer por responsabilidad maternal , mi “deber” como madre y mujer consciente de las bondades para el desarrollo cognitivo y salud en general de la criatura . El asunto que solo pude dar 1 mes ;me dolían el pezón y el alma , me estresaba por lo que debía lograr , porque claro cómo tan mala mamá de no hacer algo que le hiciera bien a mi wawa ? La oms se lanzaba estadísticas de lactancia exclusiva , y que mínimo 6 meses y bla bla bla ble…. Recuerdo que incluso era una pregunta clásica entre mamás para medirse en cuanto a desempeño maternal “cuánta teta le diste ? (ojalá exclusiva) y esperando la respuesta reprobatoria en sus caras para luego arremeter con su recuento de meses o años a modo de tener el trono más dorado y brillante en cuanto a tu calidad de madre 👑 y proveedora natural del blanco alimento Con mi mes de lactancia en mi currículum materno “daba cara “ frente al juicio y a la crítica Te digo algo ? No pude , no me salía y que se yo que más , pero claramente no era falta de voluntad (tomé miles de remedios caseros y menos caseros ) y no pude ! Pasando el tiempo tuve a #Manu y a mis 41 años recién pude lograr darle casi 7 meses de lactancia(no exclusiva) , estaba feliz ,realizada y orgullosa de mi, no por el resto , porque se que era la transmisión de defensas y poder a mi superhéroe En esta foto justamente estoy dándole a voluntad y sin presiones externas ,lo que yo sentía lo aliviaría en esos momentos que me necesitaba al 100% En resumen aprendí que NADIE puede venir a hacerte un test de efectividad maternal según lo que amamantas a tus hijos Eso es algo que ocurre o deja de ocurrir y eso te hace ser igualmente una TREMENDA MAMÁ #nomevenganajoder #semanadelalactanciamaterna 1 al 7 de agosto #esonoes #sionó Aguanten madres 🍼💪