Don Francisco celebra 58 años de carrera en cuarentena: “Me di cuenta de que Chile es mucho más vulnerable de lo que yo creía”

Mario Kreutzberger, Don Francisco, está cumpliendo 58 años de carrera en medio de la pandemia, por lo que lleva meses encerrado en su casa.

En entrevista con “El Rompecabezas” de Agricultura abordó este y otros temas donde repasó sus días de confinamiento y recordó su celebración que hará por la aplicación Zoom.

“El 12 de agosto es el día en que por primera vez aparecí haciendo un programa en Canal 13 cuando tenía 22 años”, contó.

“Cada época tiene lo suyo y dentro de lo suyo nos tocó algo inédito para las últimas 3 o 4 generaciones. Creo que la pandemia anterior, que era la fiebre española, fue distinta porque no había tanta comunicación y globalización así que yo pioenso que la gente no supo mucho, aunque en ese entonces dicen que murieron 50 millones de personas”, dijo el rostro de la Teletón.

Con el coronavirus “estamos comunicado, hemos tenido más maneras de protegernos, la mortandad ha sido mejor pero el el efecto ha sido brutal”.

Así llegó el confinamiento a su vida. “Había que acostumbrarse y hacerse una rutina. La primera, el deporte, que en mi caso camino 4 Km todos los días, ya voy más o menos por Chillán”, dijo riendo.

“Ya son 141 días que llevo en la casa sin salir a la calle, no he salido incluso cuando han autorizado cuando se puede salir, porque vivo en un lugar alejado y como dicen que se puede caminar dos cuadras no más, en dos cuadras llego a la puerta del condominio en donde vivo, entonces he decidido guardarme para un tiempo mejor”, aseveró Kreutzberger.

“Ha sido difícil, combinando la vida -en mi caso- escribiendo un libro, mirando mucha televisión, leyendo muchísimo y comunicándome por las redes virtuales que son el pan de cada día”, dijo respecto a sus actividades.

También abordó la crisis social. “Yo he tenido contacto siempre con todos los grupos sociales en Chile los años que he sido comunicados, entendiendo además que los últimos 35 años he vivido en Estados Unidos. La pandemia me encontró por casualidad (aquí). Pero sentí, me di cuenta de que Chile es mucho más vulnerable de lo que yo creía y sentía”, reconoció.

“Bueno, también esto es algo único muy alto de la población que sufre esta pandemia con necesidades extremas y eso para uno. Crecimos mucho pero no supimos mantener ese crecimiento. Mi esperanza es de que cuando salgamos y volvamos a reconstruir, que va a ser duro, difícil y lento, podamos reconstruir una sociedad más equilibrada, más justa”, dijo.

Campaña solidaria

“Don Francisco” prepara una nueva campaña solidaria para aportar a los chilenos más afectados por la pandemia.

“Chile nos dio un tremendo regalo el 3 y 4 de abril. No lo esperábamos, pero Chile consideró que la Teletón era propia, que la tenía que ayudar, que no la podía abandonar en este momento difícil”, dijo sobre el diagnóstico.

“Le dijimos a la gente que hiciera actos simbólicos y fueron 600 mil familias que donaron entre 500 y 5 mil pesos en la cuenta RUT. Antes aportaban con otras cantidades y esta vez no podían. Pensamos que tenemos que devolverle a Chile con la misma receta: la solidaridad”, afirmó.

“De esta salimos todos juntos”, aseveró.

“Para ser solidario, al igual que quienes hicieron un acto simbólico, tú solamente necesitas dar una palabra de aliento, una palabra de compañía. Aquí todos tenemos que participar para salir con la mayor resiliencia de lo que está pasando”, dijo.

Escucha la entrevista completa en el video.