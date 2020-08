El complejo panorama económico que vive Andrés Baile: por $1.246 pesos no obtuvo el Bono Clase Media

Hace bastante tiempo el animador y panelista Andrés Baile decidió reinventarse con negocio de comida llamado “Tu Carrito Gourmet“. No obstante, con el estallido social sus ingresos disminuyeron drásticamente, y con la pandemia estos llegaron a 0.

En esta línea el coanimador del extinto programa “Mekano” decidió postular a alguna ayuda del Gobierno, pero hasta el momento no ha logrado recibir nada.

El comunicador tenía como última esperanza el Bono Clase Media, pero tampoco logró calificar, ya que le faltaron $1.246 pesos para entrar en el rango.

Esto, ya que su ingreso promedio del 2019 fue de 398.754 pesos, y el requisito para postular son 400.000 pesos.

Ver esta publicación en Instagram Increíble pero cierto !! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Una publicación compartida por Andres Baile Abascal (@tu_carrito_gourmet_) el 4 de Ago de 2020 a las 8:09 PDT

“Desde el primer día que anunciaron las ayudas me he metido y nada. Ni caja me ha tocado (…) desde marzo que estoy sin ingresos (…) mi señora también es independiente, igual que yo, y tampoco le ha llegado nada”, se lamentó Andrés Baile en una entrevista con LUN.

Lo que sí pudo hacer es solicitar el 10% de las AFP. No obstante, como trabajó por más de 20 años en la televisión boleteando, tampoco es mucho dinero el que tiene en la cuenta de ahorro previsional. “Hice el trámite pero creo que es menos de un millón”, expresó.

Debido al complejo escenario financiero que enfrenta, junto a su esposa tomaron una drástica decisión: vender la casa que tenían en Peñalolén: “No podía seguir viviendo donde vivía. Pagaba un dividendo alto que tomé hace 13 años cuando estaba en la tele. Era una casa grande, con piscina y cuatro habitaciones, en condominio (…)la plata servirá (aún no la vende) para pagar muchas deudas y hoyos que uno tiene, pero dormiremos más tranquilos”.

Ahora se encuentran viviendo, junto a su dos hijos, en una casa que tienen sus padres en la misma comuna. “Hasta el momento estoy subvencionado por mis padres“, narró.

Por último señaló que como sus ingresos llegaron a cero, debió empezar a vender “pan, comida hecha, papas, lo que fuera, pero es complicado el retorno de dinero… lo que genero alcanza para comer en el día a día“.