“He tratado de bloquear masivamente a la gente que la sigue en Twitter”: José Miguel Villouta realiza duro descargo contra Natalia Valdebenito

El presentador de televisión José Miguel Villouta reapareció en las redes sociales durante la jornada de ayer, con un extenso video donde critica a la comediante Natalia Valdebenito.

“Natalia no es mi amiga, sino que pa’ mí Natalia es lo opuesto a mi amiga”, declaró el animador, quien explicó alguna de las razones de su distanciamiento con la actriz.

Según detalló, la comediante lo habría mencionado en una de sus rutinas, calificándolo como su “amigo”, una palabra con la que el animador está en desacuerdo.

“Me llegaron comentarios de que Natalia Valdebenito, en su último show, me menciona como su amigo…dice: ‘Como me enseñó mi amigo José Miguel Villouta’…Me parece que no está bien”, dijo el comunicador, agregando que “Natalia no es mi amiga, sino que pa mí, Natalia es lo opuesto a mi amiga y yo nunca he hablado de ella. Nunca”.

“He hablado de amigas que me han dado la espalda, pero nunca las menciono (…) Ella se comportó como todo lo opuesto a una amiga…Yo a mis amigas, de hecho a la misma Natalia cuando la hacían mierda en Intrusos, yo la defendía, yo soy súper amigo de mis amigas. Y cuando pasó lo del ‘Cuento de la criada’, ella se comportó como todo lo opuesto. De hecho, ella invitó gente a su programa a hablar mal de mí y eso uno no lo hace, sino que incluso a esa gente no la invita. Ella transformó su programa en un desfile de gente. Entonces no me parece que está bien que ella me mencione en un show”, aseguró Villouta.

Asimismo, afirmó que “me da lo mismo que me cancele. Ustedes saben que no me interesa ser famoso. Me interesa mi gente, no me interesa el público de Natalia Valdebenito. Creo que somos absolutamente distintos en todo”.

“Para que sepan, solo hablo esto porque ella me menciona en su show. Ella es todo lo opuesto. No me interesa. Y no entiendo por qué me menciona en su show si no somos amigos. Se dedicó a ponerle micrófono a gente que me pegaba patadas mientras yo estaba en el suelo y eso es lo opuesto a ser amigos. No me sorprende en todo caso. No sólo no me interesa ella, no me interesa su gente, su onda, su círculo, su filosofía, sus seguidores. A veces he tratado de bloquear masivamente a la gente que la sigue en Twitter porque quiero estar lo más lejos posible de eso“, sostuvo.

Revisa el video acá: