“Somos los más desprovistos de todo”: La dura crítica de Felipe Ríos al Gobierno por su gestión en crisis sanitaria

El actor Felipe Ríos se refirió a la situación actual que vive el país ante la pandemia de Covid-19, en un podcast enfocado en rememorar las teleseries nacionales que marcaron a los chilenos.

En particular, el actor abordó la situación económica que viven los artistas a raíz de la emergencia sanitaria. Sobre esto, Ríos indicó que “no existe ninguna ayuda del Gobierno. Somos los más desprovistos de todo”.

Asimismo, señaló que “trabajamos siempre boleteando, si uno no se impone por uno mismo no hay Isapre, ni AFP. Ojalá que no haya más AFP eso sí”.

“Estamos súper botados, no sólo los artistas sino que un grupo gigante de maquilladores, peluqueros, camarógrafos, técnicos. Mucha gente. En el mismo Bailando, más de 150 personas nos fuimos para la casa“, enfatizó Felipe.