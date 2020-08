Cómico error de Pancho Saavedra no pasó inadvertido: Ángeles Araya lo corrigió en vivo

Ya han pasado casi dos meses desde que Francisco Saavedra debutó en el programa “Aquí Somos Todos” de Canal 13, donde le hace compañía a Ángeles Araya como coconductor.

Si bien ya llega un buen tiempo y su participación está más que comprobada que funciona, el animador de “Lugares que Hablan” parece no aprenderse tan fácilmente algunas cosas del programa, o al menos eso quedó expuesto en un chascarro que se vivió en el espacio, donde sufrió de una cómica corrección por parte de su compañera de labores.

Esto ocurrió cuando revisaban el caso de Gonzalo y Cristina, una pareja que quedó sin trabajo y realizan una olla común en La Pintana, donde el periodista Max Collao dio a conocer el caso desde la comuna, y crearon un correo electrónico para que la gente pueda realizar aportes.

Así, Pancho Saavedra quiso anunciar el mail, pero cometió un error en su pronunciación, que no pasó inadvertido por Araya.

“Tienen un mail activo que tiene un nombre bastante particular. Pololos@aquisomostodos.cl“, soltó el conductor también de “Contra Viento y Marea”, provocando una inmediata reacción de Ángeles Araya.

“Punto com, Pancho, Punto com“, aclaró la periodista. Ante esto Pancho contestó: “¿Punto com? ¿Y por qué yo le digo punto cl?“, recibiendo una aclaración por parte de la animadora, que le aclaró que ya lleva dos meses en el espacio.

“Dos meses y todavía no me lo aprendo“, reconoció Saavedra, riéndose ante la situación.

