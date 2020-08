“Es Krilin”: Rodrigo “Gallina” cumplió reto y sorprendió a sus seguidores con radical cambio de look

Rodrigo “Gallina” logró fama tras su paso por el programa juvenil “Yingo“, donde conoció a Karina León, quien es su pareja hasta el día de hoy.

El joven cuenta con una gran base de seguidores en las redes sociales, sumando más de 400 followers en Instagram, a quienes les enseñó un radical cambio de look, luego de que en una publicación escribiera: “Si esta foto llega a 10.000 likes .. me rapo como krilin..“, aludiendo al personaje calvo de “Dragon Ball”.

Y tal como dijo, cumplió el reto, pues la imagen llegó a 15 mil me gusta, por lo que no tuvo otra opción que raparse y enseñar su nuevo e irreconocible cambio de look.

Aquí puedes ver el nuevo aspecto de Rodrigo “Gallina”: