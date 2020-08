“Mi chinita linda”: Millaray Viera deslumbró con fotografía “sin filtro ni maquillaje” y recibió romántico piropo de su pololo

La animadora Millaray Viera fue tremendamente aplaudida durante la jornada de este jueves, luego de que publicara una singular fotografía a través de sus redes sociales.

La conductora de Chilevisión compartió una fotografía “al natural”, mostrando su rostro sin ni una gota de maquillaje.

Junto a la imagen, Viera explicó el motivo de su decisión, indicando que la foto “sin filtro ni maquillaje” es “solo para recordarles que todos, hasta yo, mostramos en público lo que queremos que conozcan de nosotros“.

Asimismo, sostuvo que “incluso podemos acomodar la realidad, no sólo en términos estéticos, si no también acerca de nuestra forma de ser o de vivir”.

Finalmente hizo una sentida reflexión y expresó que “no podemos hacernos una idea (buena o mala) de lo que otra persona es solo por lo que ven por estos lares y tampoco desear la vida que tiene, que muchas veces no es como se muestra. Lo real y esencial no está aquí, está con los nuestros, con los afectos. Les mando un abrazo apretado y les agradezco su apoyo siempre“, concluyó.

Ante esto, la animadora recibió decenas de positivos comentarios de parte de sus seguidores, e incluso de su pareja, el publicista conocido como “Chino” Sepúlveda, quien declaró que “sin filtro y sin maquillaje! como más me gustas mi chinita linda!!❤️”.

Revisa la publicación acá: