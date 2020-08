Neil Young denuncia a la campaña de Donald Trump por usar sus canciones sin su permiso

Neil Young, reconocido compositor de rock, presentó una denuncia en el tribunal de Nueva York contra Donald Trump, específicamente apunta su campaña de reelección. El músico acusa que han utilizado sus canciones sin su permiso.

A través de su pagina web, Young difundió la querella y aprovechó de confirmar que alega que la campaña del actual presidente de Estados Unidos no tenía la licencia adecuada para utilizar canciones de su autoría como: “Devil´s Sidewalk” y “Rockin´ in the Free World”.

El comando de Trump utilizó dichos temas en un mitin el pasado 20 de julio, en Oklahoma. “La denuncia no pretende faltarle al respeto a los derechos ni a las opiniones de los ciudadanos estadounidenses, que son libres de apoyar al candidato que elijan”, reza el texto del artista.

En ese sentido, Young agregó: “Sin embargo, el denunciante no puede quedarse con la conciencia tranquila si permite que su música se use como tema principal para una campaña divisiva y anti-estadounidense de ignorancia y odio”.

La demanda, además, exige pagos entre US$750 y US$150mil por cada infracción a la ley de derechos de autor cometida por la campaña de Donald Trump.