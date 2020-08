Camila Recabarren no le cierra las puertas a la televisión, pero este sería su requerimiento

El pasado jueves la modelo Camila Recabarren fue invitada al programa “CHVEnCasa” que conduce el periodista Nicolás Copano, en donde la también influencer se refirió a su salida de la pantalla chica.

Recordemos que la ex Miss Chile tomó sus maletas y emprendió viaje hasta La Serena, específicamente en las cercanías del Valle del Elqui.

“Mi papá estaba feliz que me fuera de televisión. Él hubiese esperado que estudiara una carrera de nutrición, que es lo que más o menos yo quería y no llegar nunca a la televisión, porque siento que me hicieron daño“, partió señalando la joven.

Respecto a su salida de la TV, aseguró querer dedicar tiempo para ella y su hija, así como la gente. “Saber qué quiere escuchar la gente, qué quiere ver la gente. Pero eso lo quiero aprender y conocer en vivo con ellos“, relató.

Un tema que llamó la atención fueron las puertas abiertas que dejó sobre un regreso a la televisión. “Me gusta que la gente se sienta un poco más representada por uno, como que de verdad sepamos lo que está pasando. Como que yo esté hablando en la tele sobre el pasaje del metro, si yo no uso metro, no sé”.

“A mí siempre me ha interesado el tema social porque yo vengo de abajo. Yo veo a mi familia, a mi abuelo que se sacó la cresta toda la vida, hizo puentes y tiene una pensión de mierda que no le alcanza“, cerró Recabarren.