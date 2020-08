"Soy una persona súper sensible (...) me duele cuando me agreden": El desahogo de Constanza Santa María por las críticas que recibe

La periodista Constanza Santa María se desahogó en una íntima entrevista con el programa “Velvet al desayuno“, conducido por Angélica Castro a través de Instagram.

En particular, la comunicadora se recibió a las críticas que recibe en redes sociales: “Soy súper apasionada con lo que hago y cuando estoy haciendo una entrevista también“, comenzó expresando Cony.

A esto agregó: “A veces se entiende como falta de respeto o excesiva dureza, y con los años he tratado de trabajarlo, a veces lo controlo más, otras menos, no es porque quiero ser pesada, es porque quiero lograr una respuesta, porque creo que es importante que la gente tenga esa respuesta”.

Sobre las críticas que recibe, la comunicadora reveló que “soy una persona súper sensible, aunque no se vea a veces. Me duele cuando me agreden y la gente hoy en día está súper agresiva, algunas personas y se usan las redes sociales muchas veces en forma anónima para atacar y denostar”.

“Respetando todas las opiniones, lo bueno es el debate, que podamos disentir, con respeto, y si no aceptamos esa diferencia y queremos atacar a todo quien piense distinto a mí, creo que estamos en un problema grave”, añadió la periodista.

Finalmente recalcó que “nuestras sociedades son diversas y eso es parte de la riqueza de la sociedad. Tratar de imponer mi verdad yo creo que es lo contrario a vivir en una sociedad democrática“, concluyó.