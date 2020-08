“Tienes el físico de un niño de segundo básico”: El ácido comentario que hizo reaccionar a Francisca García-Huidobro

Por medio de sus redes sociales, la animadora Francisca García-Huidobro desclasificó un desubicado comentario que recibió sobre su apariencia física.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la animadora de Chilevisión compartió una fotografía de ella y un usuario le escribió el siguiente mensaje: “Fuera de ser enana tienes el físico de un niño de segundo básico, nada por delante y nada por detrás”.

Ante esto, García-Huidobro no dudó en reaccionar y compartió un pantallazo de este mensaje mediante la sección de “historias” de Instagram.

En el registro se ve la categórica respuesta de Francisca, quien lo encara por su opinión: “¿No te da vergüenza escribir semejante estupidez?, ¿nadie te ha notificado que los tiempos cambiaron?, ¿crees que subo una foto esperando tu aprobación? bájate del poni Neardenthal, con tus opiniones arcaicas me hago una parrillada, y para 4″, declaró.

Más tarde, la animadora compartió un video agradeciendo las muestras de apoyo que recibió, y expresando que “no me ofende ni me duele, pero sí me parece importante transparentar que ese tipo de hombres existen y se meten a nuestros perfiles solamente a insultarnos“.

