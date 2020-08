Yazmín Vásquez desató diversas reacciones con foto del recuerdo: "Es de hace 15 años atrás..."

La integrante del programa “MILF”, Yazmín Vásquez, cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram, plataforma donde compartió una antigua fotografía de su juventud.

La panelista desclasificó una postal del recuerdo en donde era solo una adolescente, en compañía de su mamá. Y luce muy distinta a cómo la conocemos hoy en día.

“Es de hace 15 años atrás, viajando junto a mi mamita linda! Ella me insistía que el rubio no era lo mío jajajajajaja pero yo era porfiada y no le hacía caso jajaja … siempre regia mi mamá”, escribió la comunicadora en la publicación.

La postal, por su parte, generó diversas reacciones, donde los internautas aseguraron que seguía igual de bella, mientras que algunos la llegaron a comparar con Maura Rivera.

Aquí puedes ver la postal:

Y así es como luce ahora: