¿Es un famoso o su novio?: Carla Ochoa confundió a sus seguidores con singular fotografía en las redes

Este sábado, la modelo Carla Ochoa compartió una singular fotografía en sus redes sociales, la cual confundió a muchos de sus seguidores.

Ochoa compartió un registro acompañada de un hombre, quien sería el cantante puertorriqueño Chayanne.

No obstante, sus seguidores no se mostraron muy convencidos de que realmente fuera él, e incluso pensaron que se trataba de su actual novio y no del artista.

“Muy linda pareja que vivía el amor ❤️” “tiene un parecido a Chayanne! Felicidades”, “Ooooooh pensé que era Chayanne….saludos Carla”, “que bellos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: