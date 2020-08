“Eso es lo que más me duele”: Vanesa Borghi reveló “desoladora” noticia que recibió su padre en medio de la pandemia

La modelo Vanesa Borghi reveló el duro momento por el que está pasando, en una entrevista realizada a través de Instagram por los animadores Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

La exintegrante de “Morandé con Compañía”, reveló que hace poco tiempo a su padre le detectaron cáncer.

“Les voy a contar algo súper personal, mi papá tiene cáncer, le detectaron cáncer hace muy poquito”, comenzó expresando Vanesa.

“¿Cáncer de qué? Perdón”, consultó Diana inmediatamente. Ante esto, Borghi explicó que su padre tiene “cáncer de páncreas. Ahí me doy cuenta, mi papá siempre decía ‘yo no me quiero morir sin ver un nieto’. Entonces automáticamente cuando me enteré de esta noticia me vino a la mente lo que él me decía“.

“Y en realidad uno a veces posterga, yo no sé si es por egoísmo, porque primero siempre está el trabajo, la parte económica y el tiempo pasa. Yo tengo 37 años, está bien, sé que las mujeres pueden tener más adultas. Pero también que gran responsabilidad es traer un niño al mundo, encuentro que es lo más bonito que puede haber. Yo fui muy feliz cuando pequeña, durante mi infancia, con mis papás y creo que es precioso. Y me encantaría”, agregó la modelo.

Ante esto, Martín le consultó: “¿Hace cuánto supiste que tu papá está con cáncer?”, tras lo cual, Vanesa explicó que “hace como dos semanas”, añadiendo que él está en Argentina.

“Eso es lo que más me duele, porque él y toda mi familia viven en Argentina. Entonces yo ahora quería ir a visitarlo y no se puede porque Argentina no permite vuelos aún y tiene cerradas las fronteras. La única posibilidad sería con un vuelo privado, además te cobran mil dólares al ingresar a Argentina, según me comentaron. Tienes que quedarte 14 días allá, es bastante complicado, no es nada fácil. Entonces no me queda otra que esperar a que abran las fronteras e ir a abrazarlo”, dijo la modelo.

Asimismo, aseguró que “soy súper positiva, yo sé que mi papá va a salir adelante. Y si el cáncer de páncreas no tiene cura, porque es así, él va a durar muchos años y lo principal para mí es que tenga este tiempo de calidad”.

“Pero yo lo que necesito ahora es abrazarlo, es decirle que lo quiero, ya con un abrazo creo que se dicen muchas cosas. Pero lamentablemente es lo que más me duele hoy en día, no poder estar allá para acompañarlo, ni siquiera a mi hermana, a mi mamá, nadie. Es difícil. Mi papá es joven, tiene 66 años“, explicó.

Finalmente sostuvo que “esta pandemia es así y no podemos hacer mucho. No me queda otra que tratar de ayudar lo que más pueda desde acá a mi hermana, que lleva a los doctores, mantenerlo alegre, positivo, porque también el sistema inmune baja si uno está mal y tirarle ánimos. Y ver qué pasa, ya estuve averiguando de otros doctores, la sonoterapia que también es muy buena en este tipo de casos”, concluyó.