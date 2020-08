“Estoy llorando todavía”: Betsy Camino se “quebró” al enviar mensaje a sus seguidores tras ser eliminada de “MasterChef Celebrity”

Durante la jornada de ayer, se definió a un nuevo eliminado en el programa “MasterChef Celebrity” de Canal 13. Se trata de la modelo cubana Betsy Camino, quien perdió en un duelo junto a César Campos.

Tras esto, la modelo se despidió sumamente emocionada del espacio, y en especial del chef chileno Christopher Carpentier.

Luego de esto, Betsy utilizó sus “historias” de Instagram para despedirse y agradecer el cariño que le han enviado sus seguidores.

“Ay, yo tan llorona, pero este video se los tenía que hacer. Me han llegado muchos mensajes de mucha gente, de muchos países, no sé cómo lo están viendo o si están pendientes de las redes sociales. No tengo idea”, comenzó expresando la ex Reina del Festival de Viña del Mar.

A esto agregó: “Pero solo decir gracias por las buenas vibras que me han mandado. Gracias Chile, gracias Canal 13, gracias MasterChef, gracias a mis amistades de MasterChef, a los chef principalmente que estuvieron ahí en cada momento y, bueno, a ustedes (…) Estoy llorando todavía, estoy reviviendo ese momento”.