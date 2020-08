Internauta criticó mínimo detalle en foto que compartió Laura Prieto: ella no dudó en responderle

Laura Prieto es una activa usuaria de Instagram que en medio de esta cuarentena, no se ha olvidado de sus seguidores, a quienes los mantiene actualizados con fotografías de su día a día.

En este sentido una tranquila fotografía en donde posó junto a su mascota, recibió la ácida crítica de un internauta por un mínimo detalle. “No falta el grano que mata la foto“, escribió el internauta, aludiendo al “grano” que tenía la uruguaya en la frente.

No obstante la ex “Calle 7” explicó que no era ni un grano ni una espinilla, sino que un “lunar“, el cual la joven ha “tenido toda mi vida“.

La réplica de la exchica reality sacó aplausos entre sus seguidores, quienes la respaldaron ante las odiosas palabras del sujeto.

Aquí puedes ver su publicación: