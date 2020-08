Marcela Vacarezza entregó “decálogo” de su Instagram para evitar problemas con sus fanáticos en redes sociales

La periodista Marcela Vacarezza se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, para estar junto a su esposo, Rafael Araneda y sus hijos, quienes hace un tiempo que viven en Norteamérica.

En ese contexto, la comunicadora se quiso evitar problemas y entregó un “decálogo” de cómo utilizará su Instagram de aquí en adelante, para así evitar problemas con algunos usuarios en redes sociales que la critican.

“Me vine a vivir a Miami por lo que aparecerán fotos de piscinas y playas, aquí hace mucho calor. Esto no quiere decir que no me importa la situación de mi país y que no significa que tengo empatía”, aseguró en el post que tiene 10 puntos.

“No puedo falsear mis fotos ni mostrar una realidad que no me pertenece, es mi realidad, no le he robado a nadie ni he cometido un delito. El tener una buena situación no me hace mala persona”,, agregó.

“Si le caigo mal o no le gusto también es bienvenido, pero es mi derecho bloquear si su animadversión es evidente. Aunque viva en Chile me preocupa mi país y seguiré opinando de él”, cerró.