¿Quiere llegar a la política?: Pamela Díaz y su sincera respuesta en programa de Marcelo Marocchino y Nacho Pop

La animadora Pamela Díaz fue una de las invitadas al programa online “Hermanos separados al nacer”, conducido por Marcelo Marocchino y Nacho Pop.

En el espacio, Díaz abordó la política en Chile, luego de que fuera consultada sobre si tenía curiosidad por inmiscuirse en esta área.

“¿Vos te sentirías capaz de ser una alcaldesa de una comuna acá en Chile? ¿A vos te gustaría?”, fue la consulta realizada por Marocchino a Pamela.

Ante esto, la animadora expresó. “Yo creo que no podría. Yo creo que tengo suficiente con mis problemas y no tengo tiempo para escuchar a todo el mundo. Que la señora me vaya a reclamar… no tengo tiempo para eso”, dijo.

“¿Cómo dice eso? Tenís que decir que sí, decís que no?”, replicó Nacho Pop ante la respuesta de Pamela. “Pero cómo voy a decir que sí a algo que no tengo vocación y que no me gusta“, contestó la animadora.

Relación con Cathy Barriga

A pesar de tener una “distante” relación con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la animadora indicó que ella ha realizado una buena gestión en su comuna.

“Dicen que Cathy Barriga puede ir a la elección presidencial (…) ¿Qué piensas de eso?”, le preguntó Nacho Pop a Pamela.

Ante esto, Díaz señaló que “Yo creo que la Cathy lo haría bien. Creo que todavía no está preparada para ser presidenta, pero cómo ha manejado a su comuna, creo que lo ha hecho super bien despegándose de la familia Lavín”.

“Yo encuentro que es súper positivo lo que ha hecho la Cathy. La gente la quiere, por más que a mí no me agrada mucho, creo que ha hecho las cosas bien”, dijo finalmente.