Carla Jara tras pérdida de embarazo a inicios de la pandemia: “Fue bien rudo. Estábamos muy ilusionados”

Durante la pandemia del coronavirus Covid-19, múltiples programas se han tomado las redes sociales y uno de ellos es “Almorzando con el Rubio” que es conducido por Martín Cárcamo.

A este fue invitado recientemente Carla Jara, actriz que se abrió en el espacio y se refirió al abandono de su padre y cómo fue que se acostumbró a vivir con la ausencia de él.

“Yo tuve un papá que me dejó. Tenía como seis años y hasta el día de hoy no lo he visto. Mi hermana tiene relación con él, pero yo no, y no me interesa. A mis 35 años ya no es alguien que quiera en mi vida”, partió señalando la intérprete.

No obstante, otro tema igual de complejo que tocó, fue la pérdida de un embarazo, que tuvo a principios de la pandemia.

“Fue bien rudo, ya que estábamos muy ilusionados con ese bebé“, partió comentando. “Esta pérdida fue porque tuve un embarazo tubárico. Fue una hemorragia y me tuvieron que cortar una trompa. Llegué con muchos dolores a la clínica y con esto mis posibilidades (de tener otro hijo) se acortan un montón”.

En esta misma línea agregó: “Nos había costado tanto con el Kami quedar ‘embarazados’. Ahora ya lo tengo más asimilado y estoy tranquila. Si Dios y el universo quieren que seamos papás, vamos a hacerlo, aunque sea de manera artificial”.