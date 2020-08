Denise Rosenthal se refirió a spot que protagoniza: “Ojalá la gente no me recuerde exclusivamente por eso. Me da pena”

Es difícil escapar del jingle “cámara increíble, pantalla increíble” donde Denise Rosenthal promociona un celular, el cual ha sido emitido tanto en la pantalla chica como en las redes sociales.

No obstante, esto le causa cierto preocupación a la cantante, quien narró su temor en el programa “CHVenCasa”.

“La verdad esto del single y habitar los espacios populares ha sido todo un desafío. Ojalá la gente no me recuerde única y exclusivamente por eso porque no sé… me da pena“, partió señalando en el espacio.

Nicolás Copano, animador del espacio, le señaló que aquello se trataba de “pura inseguridad”, lo cual fue replicado por la artista: “No, no es una inseguridad (…) Igual es heavy, es brígido (sic) uno no se imagina, uno no sabe, la gente piensa que esas cosas están planificadas pero se dan repentinamente“.

“Yo sabía que estaba haciendo un jingle que era un desafío (…) obviamente son campañas internacionales que te dicen que es lo que quieren (…) te dan ciertos atisbos, pero componer una canción de cero para un jingle fue muy distinto a lo que venía haciendo antes”, agregó luego.

Recordemos que la cantante nacional hace una semana lanzó “Gira”, donde se refiere a la resiliencia característica de los chilenos, tema que no dejó pasar en la entrevista.

“Creo que es super importante que frente a toda la oscuridad y las cosas negativas que están pasando, por más difícil que sea, creo que es muy importante conectarnos con la esperanza“, concluyó.