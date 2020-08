“¿Por qué yo?”: Patricia Maldonado realiza fuerte descargo y asegura que “soy una perseguida política”

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado realizó un fuerte descargo contra la gente que la ha criticado por todos estos años.

“Cuando yo digo algo, no tengo derecho a defenderme, yo no me pudo defender de las agresiones, yo no me puedo defender de las calumnias que han levantado”, comenzó expresando la exrostro de Mega.

A esto agregó: “Han habido momentos que digo ‘no puedo creer, ¿soy esta persona tan mala?’, entonces yo no puedo entender que la gente no se de cuenta que existen perseguidos, yo soy perseguida política y lo digo sin ningún reparo“, declaró.

Finalmente sostuvo que “soy una perseguida política por años, mi pregunta es lo siguiente, ¿por qué yo? si hubo tantos otros que participaron en el gobierno militar, tantos otros que sacaron partido, artistas, yo no saqué ni uno… lo hice por convicción política, porque creí que era bueno”, aseguró.