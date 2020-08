Renata Ruiz confesó lo complicado que ha sido su primer mes con su bebé: “Me siento mala madre”

La modelo Renata Ruiz hace un mes se convirtió en madre y, en conversación con LUN, sostiene que aún no sabe nada. “Me siento tan ignorante (…) Estamos recién aprendiendo, y confieso que he perdido la calma dos veces después de un par de noches en vela“, partió señalando.

“Cuando no logro controlar su llanto pierdo los estribos. Me siento mala madre porque ahí no me cae tan bien mi hija, de hecho, me cae pésimo y a uno no le puede caer mal un hijo. Pero sí, están esos momentos en que pasa y tengo sentimientos de rabia y desolación por eso, porque no estoy cumpliendo con las expectativas”, agregó sobre esto.

La ex Miss Chile del 2005 expresó que además “eso que te dicen del instinto” no le funciona. “Supongo que uno va leyéndola mejor con los meses, pero la mayor parte del tiempo no sé lo que le pasa”, reveló.

No obstante, se ha esforzado por comprender a su bebé: “Ahora, por ejemplo, para el llanto busqué una solución: hice un taller de masajes y aprendí recién a botarle los chanchitos (…) Ha mejorado harto y ruego no volver a sentir que mi hija me cae mal. La amo y estoy feliz de tenerla en mi vida“.

