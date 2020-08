Diana Bolocco se refirió al caso de Nano Calderón: “Es un hecho súper difícil y es doloroso”

El tema que se tomó la jornada de ayer fue el ataque que realizó “Nano” Calderón a su padre, el abogado Hernán Calderón, con un arma blanca.

Esto fue confirmado por Fiscalía y, hasta el momento, el joven hijo de Raquel Argandoña, se encuentra prófugo de la justicia. Su padre, por su parte, se encuentra en recuperación tras sufrir, supuestamente, heridas en su antebrazo.

El tema fue tocado por diversos matinales en horas de la mañana, siendo uno de ellos “Mucho Gusto”, donde Diana Bolocco y Simón Oliveros se refirieron a este caso.

Bolocco tuvo sensibles palabras para lo ocurrido, donde se lamentó que este ataque proviniera de alguien de su familia, mostrándose bastante afectada sobre el hecho.

“Es un tema profundamente doloroso y muy difícil tocar. Es un hecho muy difícil y doloroso, me imagino que su mamá y su papá y su hermana no lo deben estar pasando nada de bien. Me parece que hay que dejar que su familia lo resuelva”, fue parte de lo que expresó la animadora de Mega.

Tras esto, continuó: “Uno en la familia debe tener refugio. Yo veo las fotos -que son públicas- y lo que uno piensa es cómo se puede llegar a un conflicto tan grande, qué pasó ahí, ¿en qué fallamos todos?”.

“Sólo mandar energía positiva, me empieza a doler la guata y el útero. Yo pienso en su mamá (…) Es un hecho súper difícil y es doloroso”, prosiguió. “La violencia siempre es dolorosa y es mucho más dolorosa cuando proviene de tu círculo cercano donde te tienes que sentir protegido”.