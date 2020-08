Evelyn Matthei fue la nueva víctima de pitanza de Pancho Saavedra y Pedro Ruminot: “Nos mandó a la chu…”

En una nueva edición de “Socios”, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot le realizaron una peculiar broma a la alcaldesa Evelyn Matthei, donde rescataron su frase respecto al retiro del 10%, sobre un país que se podría incendiar.

En este sentido el comediante Pedro Ruminot se hizo pasar por bombero en una llamada a la alcaldesa Matthei, donde le soltó: “No se quemó Chile, así que estamos muy agradecidos“.

Con notoria molesta, la alcaldesa replicó: “¿Así que Bomberos, ah? Haciéndose el gracioso a las 11 de la noche, buscando el incendio el imbécil. Patético“, expresó antes de colgar.

Entre risas Pancho Saavedra soltó: “Nos mandó a la chucha Evelyn Matthei, nos van a meter preso por tu culpa“.

Al poco tiempo después, el conductor de “Lugares que Hablan” le mandó un audio a la alcaldesa explicándole que se trató de una broma. La jefa comunal respondió: “Pancho Saavedra, ¿fuiste tú el hue… que me llamó a las 11 de la noche?“, replicó.

Este miércoles Matthei se refirió a la situación publicando el video en su cuenta de Instagram, comentando: “Anoche estos dos me tendieron una broma. Y yo que soy polvorita caí. La vida se toma con humor y les comparto el momento con @pedroruminot y @franciscosaavedr . Al final nos reímos y me sirvió para reírme de una ya famosa frase del 10% donde no estuve bien por el tono que usé. Un abrazo y ojalá tengan un gran día, lleno de risas y buen ánimo“.

Aquí puedes ver sus publicaciones: