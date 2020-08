Exesposa de Cristian Castro: “Tenía actitudes extrañas, le gustaba tomar leche en mamadera”

A 16 años de la separación que vivieron Cristian Castro (45) y Gabriela Bo (40), la modelo y empresaria paraguaya volvió a comentar la relación que tuvo con el cantante. Todo, tras la denuncia de la periodista mexicana Yolanda Andrade, quien acusó a Castro de golpear a su madre, la reconocida actriz Verónica Castro.

“Le creo cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, porque lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó“, señaló Bo en una carta que hicieron pública en la TV argentina.

En 2004 la modela y el cantante se separaron apenas un año después de haberse casado. Bo denunció en su momento violencia de género y maltrato psicológico de parte del mexicano.

“Cristian tenia actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal”, destacó en la carta Gabriela Bo.

La mujer también señaló que Castro la había engañado “con cuanta mujer podía” y que, además, le hizo firmar un contrato de confidencialidad antes de regresar a Paraguay tras la separación.