40 kilos menos: Hija de Ozzy Osbourne impacta a las redes sociales con su cambio

Kelly Osbourne (35), hija de Ozzy que se hiciera muy popular tras el reality “The Osbourne´s”, impactó a sus seguidores en Instagram tras publicar una foto con 40 kilos menos de los habituales.

El fin de semana, Kelly subió una foto a su cuenta de dicha red social que dejó en evidencia su impactante cambio físico, que generó comentarios inmediatos. Entre ellos el de la influencer Olivia TuTram Mai quien dijo: “¡Oh Dios Mío, has perdido mucho peso!”.

A lo anterior, Osbourne respondió: “Así es, Mai, perdí 40 kilos desde la última vez que te vi, ¿puedes creerlo?”.

La ex panelista de “Fashion Police” también publicó la imagen de la etiqueta de una prenda talla 36. “Sí… ¡Presumo porque trabajé duro y se siente bien!”, escribió en el pie de foto.

Cabe destacar que no es la primera vez que Kelly experimenta una llamativa baja de peso. En 2009 también adelgazó varios kilos cuando participó en el programa “Dancing with the Stars”, pero luego los recuperó.