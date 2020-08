Covid-19 afecta a “Tigresa del Oriente”: ella dio positivo y su hermano falleció por el virus

La “Tigresa del Oriente“, artista peruana, cobró gran fama hace unos años gracias a canciones como “Nuevo Amanecer” e “Israel”. No obstante, su presente se ha visto complicado debido al Covid-19.

Hace unos días la cantante llamada Judith Bustos confirmó que padece de Covid-19 y se encontraría en un delicado estado de salud, donde su voz se ha visto afectada.

“No puedo hablar”, señaló la intérprete en conversación con el portal La República, donde detalló lo que ha sufrido por culpa del coronavirus.

Pero esta no es la única situación que enfrenta la artista, pues sufrió una fuerte pérdida debido a la misma situación: su hermano falleció hace un mes producto de esta enfermedad.

“Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la COVID-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida“, narró.

Por otro lado, entregó más detalles de cómo se siente con esta enfermedad: “No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso (…) Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida“.