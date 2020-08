“La defendió”: Aseguran que ataque de Nano Calderón a su padre involucraría a polola del joven

El caso de Nano Calderón sin duda se tomó esta semana y, hasta el momento, el paradero del joven continúa siendo desconocido.

No obstante, cada día se han liberado nuevos antecedentes que señalan cómo habría ocurrido este violento crimen del joven contra su padre Hernán Calderón, así como las motivaciones que habría tenido.

El programa “Me Late” de TV+ tiene una versión extraoficial de los hechos previos a la agresión del joven, señalando que la polola de Nano estaría involucrada.

“El relato que hace Hernancito a sus más cercanos, y que explica un poco la reacción que él tuvo, tiene que ver con que él se fue a vivir al departamento de su papá hace un par de meses“, señaló la periodista del espacio, Cecilia Gutiérrez.

Luego continuó: “Vivió aproximadamente ocho meses con él, se fue con su polola a vivir al departamento de su papá. Y según lo que le contó la polola a Hernancito, ella habría sido víctima de varias situaciones en las que ella se habría sentido acosada por el papá de Hernán. Que había recibido (supuestos) mensajes de WhatsApp y ciertas situaciones que la incomodaron, a tal punto que en mayo ella decidió irse del departamento. Y ahí recién le cuenta a Hernancito”.

En este sentido señaló que hubo un momento en que los tres vivían juntos. “Y ella ahí decide contarle a su pololo por qué se va de la casa. Por supuesto que él también decide irse y se van a vivir al departamento que Hernancito también tiene en la comuna de Las Condes. Se devuelven al departamento donde Hernancito vivía anteriormente”.

“Resulta que ella se sintió acosada. Sintió que recibía mensajes con un tono sexual elevado. Incluso en alguna oportunidad había sentido que habían hechos o acciones de Hernán Calderón papá que traspasaban los límites”, precisó la comunicadora.

A esto sumó: “Resulta que ayer (el miércoles 11), por otras circunstancias, Hernán le pide el teléfono a su polola para ver otros mensajes, otra cosa, pero resulta que leyó los (supuestos) mensajes que el papá le enviaba a la polola. Y estos mensajes habrían tenido, como te decía, una connotación sexual. Incluso, cercanos a Hernán aseguran que se trata de un acoso sexual“.

En este sentido, la panelista de “Me Late” precisó que esto desencadenó la ira de Nano Calderón, quien fue hasta la casa de su padre y lo atacó con un arma blanca. “Ahí tuvieron una pelea, una discusión producto de estos mensajes. Las pruebas que ellos dicen tener son los mensajes, los pantallazos de las cosas que le decía. Y ahí terminan peleando, él agrede a su papá físicamente, luego lo agrede con un cuchillo”

“Los cercanos a Hernancito efectivamente asumen que fue una acción violenta, no dicen que no hizo nada, lo asumen. Pero sí dicen que hay motivos y que además estas reacciones violentas tienen que ver con haberse criado en un ambiente disfuncional y que él reacciona de esta forma. Que no está bien, pero fue su reacción por defender a su polola“, cerró la comunicadora.