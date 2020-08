María Gracia Omegna reveló que Gonzalo Valenzuela le pidió matrimonio hace dos años y explicó por qué no lo han concretado

A través de Instagram, la reconocida actriz María Gracia Omegna se refirió a distintos ámbitos de su vida privada, en conversación con el animador Martín Cárcamo, para su programa “Almorzando con el rubio”.

En este sentido, uno de los temas que abordó la actriz fue su relación con Gonzalo Valenzuela, explicando por qué aún no han tomado la decisión de casarse.

“No me hace tanto ruido, como que no me gusta como el rito, lo encuentro súper lindo (…) pero nunca ha estado como en mi cabeza”, detalló María Gracia.

Asimismo, explicó que “no me va ni me viene; si sucede, bien. Si es que con mi compañero creemos que es necesario dar ese paso, genial, pero hoy día yo ya estoy casada, convivo, tengo familia, para mí eso es un matrimonio“.

“Estoy comprometida absolutamente, entonces lo otro es un rito para sellar algo, pero no me motiva ni es algo que me gustaría hacer”, continuó señalando la actriz.

A pesar de esto, la actriz confesó que Gonzalo le pidió matrimonio hace dos años: “Fue hermoso y no hemos tenido la necesidad de concretarlo. Somos más despelotados nosotros“.

Sobre la propuesta, Omegna señaló que “fue muy bonito y bacán, genial y como que (respondí) ‘obvio que sí’. Pero fue como un espacio como simbólico entre los dos, hermoso, sellar un encuentro, estar juntos. Ahí decidimos tener familia”.

“Pero de ahí al hecho como concreto de hacer la ceremonia, todavía no ha sido necesario. Ya estamos, para nosotros”, declaró finalmente.