“¡Me aburriste!”: Daniela Castro “se hartó” de hombre que la insultó por redes sociales

La ganadora de MasterChef, Daniela Castro, funó a un sujeto que le envió desubicados mensajes por redes sociales.

Castro compartió a través de sus “historias” de Instagram los mensajes que recibió de este hombre, entre los cuales se encuentra el siguiente: “La gente muere por este libro tan pésimo de esta flaca tonta. Deberías tener garantía de satisfacción, al que no le guste le devuelves la plata“.

En otro mensaje, el sujeto expresa: “Demasiado ridícula, y si quieres me bloqueas (…) Tú eres fea, y con ese filtro no ayudas para nada (…) A tu body le falta harto relleno”.

Ante esto, la joven respondió de manera categórica y expresó: “Me aburriste, Yeison. Se supone que tienes mi libro de cocina y que no te gustó. Ni siquiera me dijiste dónde lo compraste”.

A eso agregó: “Día por medio mandas un insulto. Me cansé. No sé porque me sigue, además“, declaró Daniela.

