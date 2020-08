“Le da asco”: Roxana Muñoz generó nuevo debate tras revelar que su hija de 7 años no come carne

La modelo y exchica reality Roxana Muñoz hace unos cuantos días causó bastante polémica tras su ayuno terapéutico de 21 días, lo que generó diversas críticas en las redes sociales.

Ahora su nombre regresa a las redes sociales, luego de que narrara que su hija Taira, de 7 años, no come carne.

Esto comenzó cuando la modelo recomendó en Instagram los documentales de Netflix que aluden al veganismo. “¡Despertamos! Ya no nos venden mentiras!“, relató en la primera publicación.

“Nutricionista: ‘Tiene que darle pollo, harto huevito y lácteos a su hija’. Mejor investigar y no guiarse por una sola opinión. Vean What the Health?, Cambio radical y Cowspiracy, documéntales por Netflix. Recomendados. Para empezar a informarse”, sostuvo Muñoz.

Luego, en otras publicaciones, continuó: “Ojo, usted coma lo que quiera, acá nadie le dice qué coma y qué no. Yo solamente entrego información y mi experiencia. Ustedes puedes contar la suya también. Se respeta cualquier opinión, sin ofender a nadie”.



“Este documental lo publiqué hace mucho tiempo en mi historias, pero si aún piensas que solo obtenemos la proteína de los animales, no puedes dejar de ver este documental buenísimo, donde medallas olímpicas, boxeadores, el hombre más fuerte del mundo, y más, nos cuentan sus experiencias y los estudios médicos y científicos que hay al respecto. Se llama Cambio radical (The Game Changers). Está en Netflix”, sostuvo.

En este sentido recibió una consulta de un internauta, donde le preguntaron con qué reemplazaría la proteína animal. “Mi hijo de 8 años rechaza la carne”, aseguró el usuario, lo generó la respuesta de Muñoz: “Mi hija también rechaza la carne. Es porque no la necesitan. Tienes todo, proteína, carbohidratos, vitaminas y minerales de las plantas”.

Estas palabras generaron una rápida reacción de los internautas, acusando a la modelo incluso de “vulnerar los derechos de los niños”.

“Mi hija no come carne desde toda la vida, le da asco y no soporta ver sufrir a los animales. Cada quien es libre de criar a sus hijos como lo desea”, replicó Muñóz.

“Es una niña hermosa, alta, inteligente, muy sana, con mucha energía. Toca el piano, estudia danza, cocina sus propias galletas de proteína vegetal. Habla inglés. Tiene una personalidad increíble. Es súper buena para comer, pero después de las 11:00 horas. Es una niña realmente feliz, tiene su propia huerta junto a mi. Y ama a sus animales. Entonces… ¿cuáles derechos están siendo vulnerados?“.

Por último narró: “Siga haciéndole caso a su médico, si usted es libre de hacer lo que quiera. Preocúpese de los suyos, y yo de mi princesa, llena de vida y amor por la naturaleza”.

Finalmente a través de sus historias compartió un meme que se relacionó a las críticas: “Crían a un niño obeso y a nadie le importa. Crían a un niño vegano y todos pierden la cabeza“.

