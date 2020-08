Hija de Anita Alvarado entregó su apoyo a Nano Calderón y envió mensaje a la familia Argandoña

Xhefora, hija de Anita Alvarado, envió un mensaje de apoyo a Nano Calderón, quien actualmente es protagonista de una intensa polémica. La joven utilizó su cuenta de Instagram para realizar una sentida reflexión sobre el caso.

Recordemos que el hijo menor de Raquel Argandoña enfrenta una denuncia por agredir con un arma cortopunzante a su padre, el abogado Hernán Calderón. El hecho se registró en medio de una pelea familiar en el inmueble del progenitor ubicado en la comuna de Las Condes.

A raíz de los múltiples comentarios que ha generado el caso, Xhefora rechazó el actuar de Nano, sin embargo hizo un llamado a no juzgar y a la comprensión de las distintas situaciones que se pueden vivir dentro de un núcleo familiar.

“Como hija de alguien que trabaja en televisión, me afectan bastante las críticas que me llegan, porque a lo largo de mi vida me han llegado muchísimas y creo que a él igual. Y nos afecta“, indicó.

“(La gente) no sabe en verdad lo que realmente pasa en un hogar y nosotros no sabemos lo que está pasando en ese hogar, como ustedes no saben lo que está pasando en el mío“, agregó.

“Quiero darles mi apoyo a ustedes como familia, a mamá, papá e hijo, porque sé que están pasando por una situación difícil. Pero, confiando en Dios, todo se va a pasar“, finalizó.

