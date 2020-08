Katy Perry se defiende de acusación de abuso sexual en su contra

En el último tiempo, la cantante Katy Perry ha sido acusada de abuso sexual por una persona que tarbajó con ella. Fue Josh Kloss, el actor que protagoniza el videoclip de la canción “Teenage dream”, quien dijo: “fue de los trabajos más agresivos, confusos y menospreciadores que he hecho”.

A su relato el intéprete agregó una anécdota: “Cuando me volví para presentarle a mi amiga, ella bajó mis pantalones y ropa interior lo más que pudo para mostrarle a un par de sus amigos y la multitud que nos rodeaba, mi pene”.

Para defenderse, en una entrevista con The Guardian, Katy Perry afirmó: “No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”, La cantante agregó: “no añadir ruido al ruido, sólo verdad”.

En sus declaraciones, eso si, Perry no desmintió las acusaciones de Kloss. Además, manifestó que a su juicio, el caso “es una distracción del auténtico movimiento #MeToo”.