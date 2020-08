“Me quedo con el comunismo de Gladys Marín”: Patricia Maldonado dice que extraña los tiempos donde se podía “dialogar” sobre la política

En una nueva emisión del programa “Las Indomables“, la animadora Patricia Maldonado abordó la política en Chile y aseguró que extraña los tiempos cuando se podía dialogar sobre este tema.

Todo comenzó cuando la animadora reveló que hace varios años atrás “hice una comedia musical, ‘El hombre de la Mancha’ con Fernando Gallardo, comunista, nos hicimos íntimos amigos, nos sentábamos en su taxi ahí en la calle Lira -cuando yo estaba fuera de la televisión, porque me sacaron por política- nos sentábamos los dos y él me contaba sus penas políticas y yo le contaba mis penas políticas, nos reíamos a gritos”.

Fue en este contexto que expresó: “De esa generación vengo yo. Yo vengo de una generación en que uno conversaba y dialogaba. Yo me quedo con el comunismo de la Gladys Marín, me quedo con la izquierda de la Carmen Lazo, me quedo con la izquierda de Mario Palestro, yo no me quedo con la izquierda actual”.

Asimismo, señaló que “me quedo con la derecha de don Julio Durán, con esa gente… donde se conversaba, se sentaban a la mesa y conversaban a través de una botella de vino y no se agarraban a peñascazos“.

“Por eso me cuesta mucho entender lo que pasa hoy día”, concluyó Maldonado.