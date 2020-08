Betsy Camino desclasificó vergonzoso chascarro cuando fue reina de Viña y cómo Nacho Pop la salvó

El pasado domingo Marcelo Marocchino y Nacho Pop transmitieron un nuevo capítulo de su programa “Hermanos separados al nacer”, donde contaron con dos excompañeras de “MasterChef Celebrity”, Ignacia Allamand y Betsy Camino.

En esto, la cubana desclasificó un episodio que vivió en su candidatura a reina en el Festival de Viña del Mar del año 2018, donde vivió un gracioso episodio junto a Nacho Pop, quien era su generalísimo en su campaña.

“Fue una pelea intensa, pero ganamos. Viene la hora del piscinazo y la gente pensaba que yo me iba a tirar un piquero hermoso. Yo soy isleña, pero no me sé tirar un piquero, así que me tiré a lo ballet“, partió señalando la modelo.

Luego continuó: “Cuando estoy nadando a la escalerita típica, en donde te está esperando toda la prensa para ponerte la corona, viene Nacho, así como Usain Bolt, me hace así (hace gesto de meterse el dedo a la nariz) y me saca un moco“, sacando risas de los invitados.

“Nachito es mi salvador. Era una foto oficial que prácticamente pasa a la historia de Chile y yo con un moco…”, sostuvo Betsy, relato que fue confirmado por Nacho Pop: “No podía ver a mi reina así”.

Aquí puedes revisar el momento: