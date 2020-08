Eli de Caso debutó como modelo para multitienda: “Es un mensaje para las mujeres sobre los sesenta”

La comunicadora Eli de Caso jamás había participado en el mundo de la moda, pero a sus 66 años decidió dar este paso y protagonizar una nueva colección de ropa para una multitienda.

“En general, he hecho propaganda a marcas, pero no mostrando ropa. Es la primera vez que hago algo así y ha sido lo más entretenido que hay, por eso dice que sí”, partió señalando a diario La Cuarta.

Este debut además la hizo reflexionar sobre la etapa en la que se encuentra en su vida: “A esta altura de mi vida es como un mensaje para las mujeres sobre los sesenta años. No porque tengamos esa edad estamos muertas“.

“Fue una bonita experiencia y me encanta como quedaron las fotos. Era como sentirme de treinta años (…) lo disfruté, me da vigencia comercial, me gano una lucas y, la verdad, me sentí muy privilegiada”, expresó.

Respecto a esta faceta, relató que su hija se encuentra inmersa: “La Krishna es la que hace de mi manager, ella ve todo lo que tiene que ver con la publicidad, mientras mi hijo ve las charlas“.

Respecto a la sesión fotográfica señaló que duró cerca de seis horas, algo que generó algo de complicaciones debido a la pandemia del covid-19 “porque iba a venir muchas personas a mi casa, pero finalmente llegaron todos con las medidas sanitarias necesarias”.