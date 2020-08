Marcelo Marocchino se convirtió en el último eliminado de “MasterChef”: “Me voy con la frente en alto”

Durante la jornada de ayer se emitió un nuevo capítulo de “MasterChef Celebrity“, espacio de Canal 13 que se encuentra en su recta final y se reveló quién fue el nuevo eliminado del programa culinario.

César Campos, Marcelo Marocchino y Rocío Marengo debieron realizar una compleja preparación con cerdo, con el fin de definir el segundo y tercer lugar de la final.

Con esta compleja preparación, Rocío Marengo sobresalió y logró subir al balcón, convirtiéndose en la segunda finalista.

Así, Marcelo y César se fueron a la prueba de eliminación, la cual consistió en preparar un elaborado postre, específicamente una tiara de chocolate rellena con mermelada, gel de naranja y helado de crema.

Los platos de los participantes fueron evaluados por los chef, quienes encontraron “pequeños detalles” en ambas preparaciones, donde según palabras de Fernanda Fuentes “no fue fácil” tomar una decisión.

Así, el último eliminado del programa fue Marcelo Marocchino, dando paso a César Campos a la final del programa junto a Natalia y Rocío.

El italiano tuvo sentidas palabras tras la determinación del jurado, expresando estar agradecido por su paso por el programa.

“Estoy muy contento de todo el trayecto que hice, y me voy contento con la frente bien en alto. Yo soy un ganador, me gusta ganar, pero a veces en la vida no se gana. Demostré lo que valgo en la cocina en la competencia así que bien, me voy tranquilo”, expresó.