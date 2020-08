Pareja de “Nano” presentó querella contra su suegro Hernán Calderón: acusó abuso sexual reiterado

Durante la jornada de hoy, a través de las redes sociales, se dio a conocer parte de la querella que interpuso la polola de Hernán Calderón Jr en contra de Hernán Calderón Padre por abuso sexual, así como contra de quienes resulten responsables en calidad de cómplices o encubridores.

Esta acción fue interpuesta ante el Cuarto juzgado de Garantía de Santiago, y de acuerdo al escrito “a fines de septiembre de 2019, junto a mi pareja Hernán Calderón Argandoña, nos fuimos a vivir al departamento de su padre”, en el contexto a los planes de viaje de varios meses que tenían programado con el hijo de Raquel Argandoña.

“Durante los primeros meses de estadía en el departamento del señor Calderón Salinas no tuvimos mucho contacto con él puesto que éste salía temprano a trabajar y llegaba por la noche. Sin embargo, a mediados de febrero de 2020, don Hernán Calderón Salinas, empezó a llamarme constantemente para preguntarme cómo estaba su hijo y cómo estábamos nosotros como pareja. En un principio, yo consideré que era una actitud de padre preocupado, no obstante, al pasar el tiempo los llamados fueron incrementando, esta vez preguntando específicamente por mí y mi ubicación. Frente a esto, yo le consulté la razón de sus llamados constantes y él me señaló que como vivía en su departamento yo le debía explicaciones, lo que en ese momento entendí como una regla de su hogar”, relata el documento.

No obstante, este comportamiento habría cambiado. “Posteriormente, en marzo de este año, comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. A modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentándole a mi amiga Karen Siciliano Cabezas, que tenía duda de sus intenciones“.

Esta situación, de acuerdo al informe, se habría agudizado con el pasar del tiempo, lo que motivó a que tomara la determinación de abandonar el departamento. Tras esto, dio paso al polémico incidente que ocurrió el pasado 11 de agosto, donde Hernán Calderón Jr atacó a su padre.

“El día martes 11 de agosto, estábamos sentados en el living y Hernán Calderón Argandoña me pidió mi teléfono y yo se lo pasé. Unos segundos después mi pareja recibe una llamada telefónica de Laura, la asesora del hogar del Sr. Calderón Salinas, y contesta ‘ya Laurita, voy para allá’. En ese instante Hernán Calderón Argandoña toma su celular y le toma foto a mi teléfono, yo le pregunto qué hace, él no respondió, yo solo pude observar que en mi celular estaba abierta la conversación de WhatsApp con su padre. Él me entrega mi celular, me dice que nos vemos en un rato y se retira del departamento. Luego de esto no sé nada de Hernán Calderón Argandoña, hasta que alrededor de las 18:00 hrs de ese día, tocan el timbre y al abrir, me sorprendo al ver 20 carabineros consultándome donde estaba Hernán Calderón Argandoña. Yo les indico que él no está en el departamento, pero de todas formas permito que entren a revisar. Al pedir una explicación de lo que estaba ocurriendo, me indican que lo están buscando, por un incidente de violencia intrafamiliar en que supuestamente le habría ocasionado lesiones a su padre. Una vez se retiraron los funcionarios policiales del departamento, intenté contactarme con Hernán Calderón Argandoña para saber qué había pasado, sin poder lograr comunicación con él“, cierra el documento.