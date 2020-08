“Ella estaba bien preocupada”: Cristián Sánchez reveló duro momento personal que vivió

El animador Cristián Sánchez reveló diversos detalles de un complejo momento que vivió hace algunos años, en conversación con Francisca García-Huidobro para su programa online llamado “FRANcamente” que transmite Canal 13.

El exrostro de TVN abordó su período de depresión y reveló que su esposa Diana Bolocco fue clave para la superación de este trastorno del estado anímico.

“Es algo que te mata la voluntad”, aseguró el animador, agregando que cuando llegó a conducir el matinal “Buenos días a todos” fue complicado para él porque los “contenidos me fueron carcomiendo mis cimientos, que no sé de qué son… pero me los fueron horadando, como se dice. Empecé a trastabillar y a cuestionarme, y empecé, más que a disfrutar, a sufrir“.

“Me costó mucho, mucho (darme cuenta). Viéndolo así, como en retrospectiva, me demoré un par de años en sacarme bien la foto, en lo que estaba viviendo”, relató Sánchez.

Asimismo, explicó que “me acuerdo que un día yo estaba con mi familia, estábamos celebrando un cumpleaños de alguno de mis hermanos y me vi a mí, estando en ese momento de alegría y no disfrutando. Estando así como pasivo”.

En este contexto, aseguró que hasta Diana se dio cuenta de su estado antes que él mismo: “Ella estaba bien preocupada, me respetó harto el proceso (…) yo llegaba del matinal y me preguntaba ‘¿cómo te fue?‘ y yo ‘da lo mismo‘. Uno puede decir que sí, bien, mal. Pero yo me derrumbaba completamente. Entonces, era mucho más potente que un mal día”.

Posteriormente, señaló que “el día a día, en los mismos programas que uno hace, uno ve unas realidades tremendas. Ahí uno podría decir, ahí lo están pasando mal. Pero es algo mucho más potente. Es algo que te mata la voluntad”.

A esto añadió que “no basta con decir hoy día me voy a poner de pie. Lo hice mil veces (…) No se puede y eso es lo angustiante, que la voluntad queda completamente de lado. Todo lo que te han formado, de que con la voluntad puedes mover montañas, no es así. No puedo. Y en algún momento es como déjenme en paz, déjenme descansar o ayúdenme”.

Debido a esto, reveló que decidió acudir a un psiquiatra: “Es muy difícil para los que trabajamos en televisión vivir algo así. En la tele todo es brillo, todo es luz, todo es risa. Estar haciendo eso es como la del payaso triste”, concluyó.