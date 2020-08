Abogado de Hernán Calderón aseguró que su representado recibió llamadas extorsionándolo para no presentar querella contra su hijo

Con el pasar de los días, siguen apareciendo nuevos antecedentes del caso de Nano Calderón, quien hace una semana apuñaló a su padre Hernán Calderón, se dio a la fuga y, en la jornada de ayer, martes fue privado de libertad en una clínica psiquiatra.

En ese sentido, fue el abogado del progenitor del menor de los hijos de Raquel Argandoña, Reynero García de la Pastora, quien aseguró que el letrado recibió una serie de amenazas para que no presentara la querella.

“Mi representado recibió una serie de llamadas, que yo considero un poco extorsivas, en orden a que no accionara para no ser atacado”, dijo en el matinal Contigo en La Mañana de Chilevisión.

“Estas llamabas fueron realizadas, al parecer, para que no se querellara. Y una vez presentada la querella se siguió recibiendo llamadas para no pidiera prisión preventiva. Había personas tratando de convencerlo de no ejercer sus derechos para que no lo acusaran”, agregó.

Respecto a si existen estas pruebas, el abogado expresó que “los dichos de esa querella puedo probar que son falsos y puedo estableces, también, que se intentó convencer a mi cliente para que no accionara a cambio de no denunciarlo ni querellarse contra él. Eso me parece que son pruebas evidentemente falsas de las imputaciones”.