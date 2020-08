Alison Mandel explicó con divertido mensaje su postura ante vacuna para el Covid-19

En la situación actual que nos encontramos por la pandemia del Covid-19, las vacunas primeras pruebas de vacunas han comenzado a realizarse y poco a poco se obtienen frutos en este largo camino.

No obstante, también toca un tema que se ha encontrado en la palestra durante el último tiempo: los “anti vacunas“.

En este sentido la comediante Alison Mandel utilizó su cuenta de Instagram para enseñar su postura y responder algunas de las preguntas que sus seguidores le han realizado.

“Ayer hice lo de las preguntas en instagram y me llegaron muchísimas por la vacuna del covid, yo que no se nada de ciencia, medicina, biología sólo puedo responder esto…”, partió comentando al inicio de su publicación.

Aquí puedes ver algunas de las preguntas que recibió y las respuestas que entregó: “¿Te pondrías la vacuna contra el covid si es que llegara?“, a lo que contestó: “Me hice a los 16 años un tatuaje en la calle por 4 lucas y no me voy a inyectar un estudio ruso científico“.

Otro seguidor le preguntó: “¿Y si la vacuna viniera de China? ¿Aún así te la podrías?“, a lo que Alison respondió: “Pero por supuesto! La mitad de las cosas que usas y consumes vienen de China, los chinos son más inteligentes que tu y yo juntos“.

Por último la comediante se declaró “pro vacunas. Por mi que hayan más“.

Aquí puedes ver la publicación: