“El papá lo quiere secar en la cárcel”: La postura de Raquel Argandoña frente a situación que enfrenta Nano Calderón

En la entrevista exclusiva que brindó Raquel Argandoña en Canal 13 a Amaro Gómez-Pablos se refirió a la compleja situación que enfrenta por la situación que vive su hijo, Hernán “Nano” Calderón, que el día de ayer fue formalizado por parricidio frustrado.

En este sentido expresó la responsabilidad que siente por el accionar de su hijo, donde no le quitó responsabilidad por los actos que cometió, aseverando que necesita “ayuda profesional“.

Así realizó un potente llamado a su expareja, Hernán Calderón Salinas, con quien no mantiene comunicación y utilizó esta entrevista para pedirle que “no lo seque en la cárcel“.

“No justifico lo que hizo mi hijo, necesita un castigo, pero estamos enfermos, él debe tratarse, de mucho tiempo le he dicho al papá que Hernancito debe ir al siquiatra, todos nosotros. Yo sé que mi hijo necesita tratamiento y creo que Hernán también. Es un excelente abogado, él sabe que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita“, expresó.